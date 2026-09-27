Sevgili Oğlak, bu hafta ortaya koyduğun bir işin daha yaratıcı tarafını göstermen gerekebilir. Her şeyi kusursuz hâle getirip sonra paylaşmak yerine taslağı doğru kişilerle erkenden konuşmak sana zaman kazandırabilir. Alacağın bir öneri projenin yönünü tamamen değiştirmese bile önemli bir eksiği görmeni sağlayabilir. Haftanın sonunda ortaya çıkan sonuç başlangıçtaki hâlinden çok daha güçlü olabilir.

Maddi konularda ev yerine bu kez sosyal hayatın bütçende yer tutabilir. Bir davet, özel yemek ya da arkadaşlarla yapılacak daha pahalı bir program gündeme gelirse hesabını önceden bilmek seni masada düşünmek zorunda bırakmaz. Keyif yapmakla bütçeyi korumak birbirinin zıttı değil.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin başarısıyla ilgili güzel bir gelişmeyi birlikte kutlayabilirsiniz. Bu hafta ilişkinizde sorun çözmekten çok birbirinizi destekleyen tarafınız öne çıkabilir. Bekarsan ilk bakışta oldukça ciddi bulduğun biri beklemediğin kadar esprili çıkabilir; seni çeken şey tam da bu iki tarafı bir arada taşıması olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…