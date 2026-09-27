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Oğlak Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta ortaya koyduğun bir işin daha yaratıcı tarafını göstermen gerekebilir. Her şeyi kusursuz hâle getirip sonra paylaşmak yerine taslağı doğru kişilerle erkenden konuşmak sana zaman kazandırabilir. Alacağın bir öneri projenin yönünü tamamen değiştirmese bile önemli bir eksiği görmeni sağlayabilir. Haftanın sonunda ortaya çıkan sonuç başlangıçtaki hâlinden çok daha güçlü olabilir.

Maddi konularda ev yerine bu kez sosyal hayatın bütçende yer tutabilir. Bir davet, özel yemek ya da arkadaşlarla yapılacak daha pahalı bir program gündeme gelirse hesabını önceden bilmek seni masada düşünmek zorunda bırakmaz. Keyif yapmakla bütçeyi korumak birbirinin zıttı değil.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinin başarısıyla ilgili güzel bir gelişmeyi birlikte kutlayabilirsiniz. Bu hafta ilişkinizde sorun çözmekten çok birbirinizi destekleyen tarafınız öne çıkabilir. Bekarsan ilk bakışta oldukça ciddi bulduğun biri beklemediğin kadar esprili çıkabilir; seni çeken şey tam da bu iki tarafı bir arada taşıması olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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