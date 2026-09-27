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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 28 Eylül - 4 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Eylül - 4 Ekim haftası Oğlak ve yükselen Oğlak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta arkadaşlarınla gideceğin biraz daha özel bir mekân ya da davet için normalden yüksek bir hesap ödeyebilirsin. Keyifli bir akşam geçirmek istiyorsan bundan vazgeçmene gerek yok; yalnızca gecenin başında ne kadar harcamak istediğini bil. Menüye bakmadan “nasıl olsa bölüşürüz” diye sipariş vermek, hesabın sonunda pek hoşuna gitmeyebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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