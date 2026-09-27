Sevgili Oğlak, bu hafta arkadaşlarınla gideceğin biraz daha özel bir mekân ya da davet için normalden yüksek bir hesap ödeyebilirsin. Keyifli bir akşam geçirmek istiyorsan bundan vazgeçmene gerek yok; yalnızca gecenin başında ne kadar harcamak istediğini bil. Menüye bakmadan “nasıl olsa bölüşürüz” diye sipariş vermek, hesabın sonunda pek hoşuna gitmeyebilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…