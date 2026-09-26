Sevgili Oğlak, bir otorite figürüyle bugün yaşayabileceğin bir gerginlik, geçmişte kalmış bir meseleyi yeniden gündeme getirebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu açı, bu hassasiyeti bugün belirgin kılıyor. Sakin ve net bir duruş sergilemen, durumu büyütmeden çözmeni sağlayacak.

Maddi olarak bugün eski bir sorumluluğun bedelini ödemen gerekebilir; bu süreci sabırla yönetmen, ileride sana rahatlık sağlayacak.

Gelelim aşka. Partnerinin senden daha fazla duygusal yakınlık istemesi bugün seni zorlayabilir; bu zorlanmanın ardındaki eski bir savunma mekanizmasını fark etmen, aranızdaki mesafeyi azaltacak. Bekar Oğlaklar, duygularını açmaktan bugün çekindiğini fark edebilir; bu çekingenliğin karşısındaki kişiyle değil, kendi geçmişiyle ilgili olduğunu bilmesi ona rahatlık verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…