Sevgili Oğlak, bu hafta partnerinin güzel bir gelişmesine en az kendi başarın kadar sevinebilirsin. İş, eğitim ya da kişisel hayatındaki bir kazanımı birlikte kutlamak ilişkinizin takım tarafını güçlendirecek. Her zaman sorun çözen kişi olmak zorunda değilsin; bazen sevdiğin insanın mutluluğuna ortak olmak ilişkiniz için fazlasıyla yeterli.

Bekarsan ilk karşılaşmada biraz ciddi hatta mesafeli bulduğun biri seni şaşırtabilir. Sohbet ilerledikçe mizahını ve daha rahat tarafını gördüğünde fikrin değişebilir. Sen insanlarda tutarlılığı seviyorsun ama biraz sürpriz de hiç fena gelmeyebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…