Sevgili Oğlak, günlük iş düzenin bugün oldukça hareketli. Yapılacaklar listen kabarabilir; Ay İkizler'de çalışma alanından geçiyor ve işleri önceliklerine göre sıralarsan günün sonunda hepsini tamamladığını göreceksin. Sıkıcı bir görevi bile yaratıcı bir şekilde çözebilirsin; Neptün ile Mars arasındaki uyumlu açı sana ilham veriyor.

Maddi olarak bir iş ortağından ya da partnerinden gelen destek bütçeni rahatlatabilir. Ortak kaynaklar alanındaki Jüpiter'in Ay'la uyumu sayesinde bir borcu yapılandırmak için yapacağın görüşme olumlu sonuçlanabilir. Uzun vadeli bir birikim planı kurmak için de sağlam bir gün.

Gelelim aşka. Arkadaşlık alanına geçen Merkür yüzünden aşk hayatın sosyal çevrenle iç içe. Sevgilin varsa ortak arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir akşam aranızı ısıtır. Yalnız bir Oğlak isen bir arkadaşının tanıştıracağı biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…