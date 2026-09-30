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Oğlak Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, günlük iş düzenin bugün oldukça hareketli. Yapılacaklar listen kabarabilir; Ay İkizler'de çalışma alanından geçiyor ve işleri önceliklerine göre sıralarsan günün sonunda hepsini tamamladığını göreceksin. Sıkıcı bir görevi bile yaratıcı bir şekilde çözebilirsin; Neptün ile Mars arasındaki uyumlu açı sana ilham veriyor.

Maddi olarak bir iş ortağından ya da partnerinden gelen destek bütçeni rahatlatabilir. Ortak kaynaklar alanındaki Jüpiter'in Ay'la uyumu sayesinde bir borcu yapılandırmak için yapacağın görüşme olumlu sonuçlanabilir. Uzun vadeli bir birikim planı kurmak için de sağlam bir gün.

Gelelim aşka. Arkadaşlık alanına geçen Merkür yüzünden aşk hayatın sosyal çevrenle iç içe. Sevgilin varsa ortak arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir akşam aranızı ısıtır. Yalnız bir Oğlak isen bir arkadaşının tanıştıracağı biri ilgini çekebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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