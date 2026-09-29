Sevgili Oğlak, arkadaşlık alanını hareketlendiren Merkür bugün ilişkinde genelde göstermediğin duygusal bir yönünü açmana yardım ediyor. Partnerine ayıracağın kısa bir akşam yürüyüşü ya da birlikte içeceğiniz bir kahve, uzun planlardan daha çok şey anlatacak. Ortak arkadaşlarınızla bir buluşma ayarlamak da aranıza yeni bir enerji katar. Ay'ın İkizler'deki geçişi günlük sorumlulukları öne çıkardığında ev işlerini paylaşmak için küçük bir düzen kurmak ikinizi de rahatlatır. Birbirinize destek olduğunuzu hissetmek bağınızı güçlendirecek.

Yalnızsan ciddi duruşunun altındaki sıcak tarafını biraz göstermeyi dene. Bir arkadaş ortamında tanışacağın biri bu yönünü fark edip sana yaklaşabilir; ona zaman tanıman ilişkinin sağlam temellerle başlamasını sağlar. Onunla paylaştığın küçük bir anı, aranızdaki mesafeyi beklediğinden hızlı kapatabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…