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Oğlak Burcu right-white
7 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 7 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 7 Eylül Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay ile Merkür arasındaki destekleyici açı bugün bire bir iş ilişkilerinde anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bir müşteriyle fiyat, teslim tarihi ya da işin kapsamı konusunda yaşanan belirsizlik varsa yapılacak görüşmeyle şartları açık hale getirebilirsin. Özellikle sözlü konuşulanları sonrasında yazılı olarak toparlaman karışıklık yaşanmasını önleyebilir.

Maddi konularda evde bozulan küçük bir eşya masraf çıkarabilir. Kahve makinesi, elektrikli süpürge, ütü ya da saç kurutma makinesi gibi sık kullandığın bir cihazın parçasını değiştirmek gerekebilir; servis fiyatını öğrenmeden yenisini almak bütçene gereksiz yük bindirebilir.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, ilişkinde kimin ne kadar fedakârlık yaptığı konusunu gündeme getirebilir. Son planların sürekli bir tarafın programına göre şekillenmesi diğerini rahatsız etmiş olabilir; bugün daha dengeli bir düzen üzerine konuşabilirsiniz. Bekarsan bir arkadaş buluşmasında ya da ortak bir tanıdığın vesilesiyle uzun uzun sohbet ettiğin kişinin sana yalnızca arkadaşça yaklaşmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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