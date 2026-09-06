Sevgili Oğlak, Ay ile Merkür arasındaki destekleyici açı bugün bire bir iş ilişkilerinde anlaşmayı kolaylaştırıyor. Bir müşteriyle fiyat, teslim tarihi ya da işin kapsamı konusunda yaşanan belirsizlik varsa yapılacak görüşmeyle şartları açık hale getirebilirsin. Özellikle sözlü konuşulanları sonrasında yazılı olarak toparlaman karışıklık yaşanmasını önleyebilir.

Maddi konularda evde bozulan küçük bir eşya masraf çıkarabilir. Kahve makinesi, elektrikli süpürge, ütü ya da saç kurutma makinesi gibi sık kullandığın bir cihazın parçasını değiştirmek gerekebilir; servis fiyatını öğrenmeden yenisini almak bütçene gereksiz yük bindirebilir.

Aşk hayatında Ay-Venüs karesi, ilişkinde kimin ne kadar fedakârlık yaptığı konusunu gündeme getirebilir. Son planların sürekli bir tarafın programına göre şekillenmesi diğerini rahatsız etmiş olabilir; bugün daha dengeli bir düzen üzerine konuşabilirsiniz. Bekarsan bir arkadaş buluşmasında ya da ortak bir tanıdığın vesilesiyle uzun uzun sohbet ettiğin kişinin sana yalnızca arkadaşça yaklaşmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…