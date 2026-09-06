Sevgili Oğlak, bugün sevdiğin kişinin senden biraz daha fazla zaman istemesi mümkün. Ay ile Venüs arasındaki sert açı senin sorumluluklarını öne çıkarırken onun yakınlık beklentisini artırabilir; programında küçük bir değişiklik yaparak akşamı birlikte geçirmek aranızdaki havayı toparlayabilir.

Bekarsan hiç romantik düşünmediğin bir ortamda yeni biriyle tanışabilirsin. Bir işini hallederken başlayan kısa bir sohbetin uzaması ve sonrasında yeniden görüşmek için bir bahane çıkması hoş bir sürpriz olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…