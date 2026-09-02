Sevgili Oğlak, bugün aşk biraz günlük hayatın içine karışıyor. İlişkin varsa ev işleri, randevular ya da ortak sorumluluklarla ilgili küçük bir dengesizlik konuşma konusu olabilir. Tartışmayı “kim daha çok yapıyor” noktasına taşımadan pratik bir görev paylaşımı oluşturmalısınız. Böylece ikinizin de yükü azalabilir.

Bekarsan, her gün bulunduğun bir yerde daha önce yalnızca selamlaştığın biriyle sohbet uzayabilir. İlk anda güçlü bir heyecandan çok tanıdık ve rahat bir iletişim hissi oluşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…