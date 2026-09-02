Sevgili Oğlak, günün ilk saatleri daha rahat geçerken sonrasında yapılacak işler birikmeye başlayabilir. Ay günlük düzen alanına geçtiğinde çok sayıda küçük görev aynı anda önüne düşebilir. Hepsini tek bir büyük yük gibi görmek yerine kısa sürede bitecek olanları sıraya koymalısın. Böylece akşam olduğunda listenin önemli bir kısmını temizlediğini görebilirsin.

Her gün ya da her hafta verdiğin küçük paralar bütçende sandığından daha fazla yer tutuyor olabilir. Kullanmadığın bir aboneliği iptal etmek ya da gereksiz siparişleri azaltmak işe yarayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ev işleri ya da ortak sorumluluklar konusunda kimin neyi üstleneceğini konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, sık uğradığın bir yerde başlayan kısa bir sohbet zamanla daha sıcak bir iletişime dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…