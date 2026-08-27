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Oğlak Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, tutulma iletişim alanında gerçekleşiyor ve ertelediğin bir konuşmayı daha fazla içinde tutmak istemeyebilirsin. Kardeş, komşu ya da yakın çevrenden biriyle ilgili bir konu açılırken sabahki Merkür-Uranüs karesi beklemediğin bir mesaj veya haberle planını değiştirebilir.

Maddi konularda kısa süreli bir işten gelecek ödeme ya da bir anlaşma farklı bir şekilde sonuçlanabilir. Özellikle sözlü olarak konuşulan bir mesele varsa ayrıntıları bir kez daha kontrol etmek iyi olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, konuşulması ertelenen bir konu sonunda masaya gelebilir. Bu kez yalnızca kendi cevabını hazırlamak yerine partnerinin ne söylediğini de gerçekten dinle. Bekar bir Oğlak burcu isen, sıradan başlayan bir mesajlaşma seni şaşırtacak kadar keyifli bir sohbete dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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