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Oğlak Burcu right-white
27 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 27 Ağustos Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sabah Güneş-Neptün açısı henüz somutlaşmayan bir plan konusunda seni sabırsızlandırabilir, öğle saatlerindeki Merkür-Plüton açısı ise kazanç ve emeğinin karşılığı hakkında önemli bir farkındalık yaratabilir. Akşam Güneş ile Merkür kavuşumu eğitim, seyahat ya da gelecek planlarında önünü daha rahat görmeni sağlayacak.

Maddi konularda öğle saatlerinde kafanı kurcalayan bir mesele, akşam daha somut hale gelebilir. Özellikle emeğinin karşılığı konusunda kendini geri çekme. Ne istediğini açık biçimde söylemek bugün daha kolay olacaktır.

Peki ya aşk? Gece Ay Balık burcuna geçerek iletişim alanını hareketlendiriyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, konuşulması ertelenen bir konu sonunda açılabilir. Bu kez konuyu kapatmak için değil, gerçekten anlamak için konuşmaya çalışın. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir mesaj ya da sohbet daha kişisel bir hale gelebilir. Karşılıklı merak varsa sohbeti gereksiz yere kesme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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