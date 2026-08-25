Sevgili Oğlak, güne zihnin başka planlarla meşgul başlayabilir; eğitim, seyahat ya da farklı bir rota üzerine düşünebilirsin. İş hayatında araştırma yapmak ve bilgi toplamak oldukça verimli olabilir. Akşam Güneş ile Plüton arasındaki açı ise kazancınla ilgili oldukça net bir tablo ortaya koyabilir. İstediğin bir şeyin maliyeti düşündüğünden yüksek çıkarsa planını gerçek rakamlara göre yeniden şekillendirmen gerekebilir.

Maddi konularda uzun vadeli hesaplar yapabilirsin. Günün ilerleyen kısmında bütçenin sınırı daha görünür hale gelebilir ve bazı kararları ertelemenin daha doğru olduğunu görebilirsin.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, birlikte kurduğunuz planların sadece duygusal değil maddi ve pratik tarafını da konuşabilirsiniz. Aynı geleceği isteseniz bile o geleceğe nasıl ulaşacağınız konusunda farklı fikirleriniz olabilir. Bekarsan, hayatına girmeye aday birini yalnızca sana gösterdiği ilgiyle değil, hayat düzenine ve beklentilerine ne kadar uyduğuyla değerlendirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…