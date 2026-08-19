Sevgili Oğlak, bugün sabah sosyal çevren ve gelecek hedeflerin konusunda zihnini berraklaştıracak bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, sana katkısı olmayan veya enerjini düşüren ortamlardan kendini yavaş yavaş çekmeni öneriyor. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise biraz dinlenmek, kendi kabuğuna çekilip zihnini boşaltmak ruhuna inanılmaz bir şifa verecektir.

Maddi konularda sabah saatlerinde ortak bir planda kendi payını netleştirmek cüzdanını rahatlatacak. Öğleden sonra ise sakince kenarda birikim planlarını gözden geçirebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendi huzur alanını korumayı öğreniyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ilişkinde sınırlarını yumuşak bir dille çizmek aranızdaki saygıyı artıracak. Bekar bir Oğlak burcu isen, seni belirsizlikte tutan bir beklentiyi bugün sevgiyle serbest bırakıp rahatlayabilirsin. Bugün kendi değerini ön plana almalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…