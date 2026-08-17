Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık ve hedefler alanına geçiyor ve çevrendeki insanlar devreye giriyor. Dünkü tıkanıklığın ardından bir dostunun fikri sana yol gösterebilir. İş hayatında bir ekiple çalışmak ya da bir bağlantından yardım almak işini kolaylaştırıyor. Ayrıca Ay Düğümleri’nin Kova’ya yerleşmesiyle önümüzdeki dönemde kimlerle yol yürüdüğün senin için daha da önem kazanıyor.

Maddi konularda ortak bir plan gündeminde. Bir grup içinde yürüyen işten pay alman söz konusu olabilir, payını baştan netleştirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün sosyal ortamlar öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle arkadaşlarınızı görmek dünkü kırgınlığı dağıtacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Bugün evde oturmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…