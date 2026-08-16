Sevgili Oğlak, bugün yaratıcı işlerinde bir tıkanıklık olabilir. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin keyif ve üretim alanını etkiliyor, ilhamın yerinde olmayabilir. İş hayatında yaratıcılık isteyen bir konuda kendini zorlamamalı, mekanik işlere yönelmelisin. Neyse ki Merkür ile Satürn arasındaki uyum, ortak kaynaklarla ilgili ciddi bir konuşmayı destekliyor; dün başlayan bir süreç bugün ilerleyebilir.

Maddi konularda keyfe yönelik harcamalarda kafan karışabilir. Bugün “hak ettim” diyerek yaptığın alışverişi yarın sorgulayabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün romantizm biraz sisli. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinden beklediğin ilgiyi göremeyip alınabilirsin; beklentini söylemeden küsmemelisin. Bekar bir Oğlak burcu isen, birine dair kurduğun senaryo gerçeği yansıtmıyor olabilir… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…