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Oğlak Burcu right-white
15 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 15 Ağustos Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü senin adına bir kapıyı aralıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor. Uzun süredir çözülmeyen bir konu nihayet hareketleniyor. Belki bekleyen bir prim, belki bir kredi onayı, belki de aylardır peşinde koştuğun bir hakediş. Bugün masaya oturmak için doğru zamandasın, çünkü karşı taraf her zamankinden anlayışlı.

Maddi konularda paylaşılan paralar gündeminde. Bir borç yapılandırması, bir ortaklık payı ya da bir destek bugün sonuca bağlanabilir. Konuştuğun her rakamı yazılı hale getirmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün derinleşiyorsun. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle paylaşacağın bir sır aranızdaki güveni bambaşka bir yere taşıyacak. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana yüzeysel değil gerçek bir yakınlık sunan biri dikkatini çekebilir. Bugün duvarlarını biraz indir, kimse seni incitmek için gelmiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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