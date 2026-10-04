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Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 5 Ekim - 11 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ekim - 11 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, kariyer alanında bu hafta bir kapı aralanıyor, ama hemen içeri dalmak yerine önce kapının arkasında ne olduğuna bakmak istiyorsun. Yeni bir pozisyon, daha fazla görünürlük ya da yeni bir teklif ihtimali Terazi Yeniayı'na yaklaşırken belirginleşiyor. Haftanın başında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı ani bir değişikliği desteklese de sağlam planın bu tempoyu dengeleyecek.

Maddi olarak sana fazladan kazanç kapısı açılabilir, ama Venüs retrosu eski bir yatırımı ya da borç ilişkisini gözden geçirmeni istiyor. Sağlam olmayan bir anlaşmadan çekilmek bu hafta kazanç sayılır.

Peki ya aşk? Eski bir arkadaş ya da grup içindeki bir ilişki Venüs retrosu sırasında yeniden hayatına girebilir. İlişkin varsa sosyal çevren aranıza girmesin diye ikiniz için zaman ayır. Bekarsan eski bir dostluk yeni bir duyguya dönüşebilir; bunu fark etmek için gözlerini açık tut.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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