Sevgili Oğlak, kariyer alanında bu hafta bir kapı aralanıyor, ama hemen içeri dalmak yerine önce kapının arkasında ne olduğuna bakmak istiyorsun. Yeni bir pozisyon, daha fazla görünürlük ya da yeni bir teklif ihtimali Terazi Yeniayı'na yaklaşırken belirginleşiyor. Haftanın başında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı ani bir değişikliği desteklese de sağlam planın bu tempoyu dengeleyecek.

Maddi olarak sana fazladan kazanç kapısı açılabilir, ama Venüs retrosu eski bir yatırımı ya da borç ilişkisini gözden geçirmeni istiyor. Sağlam olmayan bir anlaşmadan çekilmek bu hafta kazanç sayılır.

Peki ya aşk? Eski bir arkadaş ya da grup içindeki bir ilişki Venüs retrosu sırasında yeniden hayatına girebilir. İlişkin varsa sosyal çevren aranıza girmesin diye ikiniz için zaman ayır. Bekarsan eski bir dostluk yeni bir duyguya dönüşebilir; bunu fark etmek için gözlerini açık tut.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…