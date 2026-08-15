Sevgili Oğlak, bugün gökyüzü kariyerine güzel bir ışık tutuyor. Ay ile Venüs senin kariyer alanının tepesinde buluşuyor ve bu buluşma, çevrenin sana bakışını yumuşatıyor. İş hayatında bugün sert olmana gerek yok; nazik bir dil kullandığında istediğin her kapı açılıyor. Dün finansal bir konuda attığın adımın olumlu yankısını bugün duyabilirsin. Bir üstün ya da bir yetkili sana beklediğinden anlayışlı davranabilir. Talepkar görünmeden, nezaketle işini takip etmen sana yetecek.

Maddi konularda mesleğinden gelen güzel bir haber gündemde. Bir onay, bir teklif ya da bekleyen bir ödeme bugün netleşebilir. Gelecek habere göre hemen bütçe yapmak yerine paran hesabına geçene kadar temkinli kalmak senin her zamanki akıllıca yolun olsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyetini biraz bırakman gerekiyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerine karşı daha yumuşak davranman aranızı belirgin şekilde tatlandıracak. Günün iş stresini eve taşımayıp sadece partnerine sarılmak buzları eritir. Bekar bir Oğlak burcu isen, iş çevrenden biri sana farklı bir gözle bakıyor olabilir. Profesyonel mesafeyi korurken yapılan tatlı esprilere dikkat et. Bugün kalbini de takvimine yazmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…