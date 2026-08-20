Sevgili Oğlak, bugün yöneticin Satürn, Venüs ile karşı karşıya geliyor ve bu açı kariyerinle ev ve aile hayatın arasındaki dengeyi gündeme getiriyor. İş hayatında bir üstünle ya da yöneticinle fikir ayrılığı yaşayabilir veya beklediğin takdiri bugün göremeyebilirsin. Bunun yanında evde ya da aile içinde ilgilenmen gereken bir sorumluluk da iş planlarını zorlayabilir. Bugün yaşadığın gecikmeler sana hangi alanı daha sağlam kurman gerektiğini gösterebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için arka planda yürüttüğün işlere sakin biçimde odaklanmak sana iyi gelecektir.

Maddi konularda mesleki kazançlarınla ilgili geçici bir kısıtlama olabilir. Beklediğin bir zam, prim ya da terfi ertelenebilir ama bu durum konunun tamamen kapandığı anlamına gelmez.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün ciddiyet ve sorumluluk öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, iş ve aile sorumluluklarının ilişkinize ne kadar zaman bıraktığını konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Oğlak burcuysan, yoğun gündemin aşka ayırdığın zamanı azaltabilir. Bugün kendine ve özel hayatına da küçük bir alan açmaya çalışmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…