Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında duygulardan çok ilişkinin sana ne kattığını sorgulayabilirsin. İlişkin varsa, karşılıklı emek, güven ya da gelecek planlarının ne kadar dengeli olduğunu düşünmek isteyebilirsin. Verdiğin kadar karşılık alıp almadığını konuşmak rahatsız edici olsa da bu konuşma sana önemli bir cevap verebilir.

Bekarsan, biriyle ilgili kararını yalnızca güzel sözlere göre vermek istemeyeceksin. Sana gerçekten zaman ayırıyor mu, çaba gösteriyor mu, hayatında yer açıyor mu; asıl baktığın şey bunlar olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…