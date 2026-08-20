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Oğlak Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

21 Ağustos Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yönetici gezegenin Satürn, Venüs ile karşı karşıya geliyor ve aşk hayatında ciddiyetini ve gerçekçiliğini öne çıkarıyor. İlişkin varsa, ilişkinizin sorumluluk, gelecek ve güven tarafı bugün daha fazla gündeme gelebilir. Belki verilmesi gereken bir söz, belki ortak bir gelecek planı, belki de birlikte üstlendiğiniz maddi veya manevi bir yük konuşulmayı bekliyor. Sen zaten bu tür ciddi konuları ele almaktan kaçmazsın ama bugün partnerine karşı fazla katı ve kuralcı olmamaya dikkat etmelisin; sevgi bir görev listesi değildir.

Bekarsan, yoğun iş tempon ve sorumlulukların aşka pek yer bırakmıyor gibi durabilir. Kendine sürekli “Şimdi sırası değil” diyorsan bu ertelemenin alışkanlığa dönüşmesine izin vermemelisin. Bugün takviminde kendin ve duyguların için de küçük bir alan açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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