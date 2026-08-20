Sevgili Oğlak, bugün yönetici gezegenin Satürn, Venüs ile karşı karşıya geliyor ve aşk hayatında ciddiyetini ve gerçekçiliğini öne çıkarıyor. İlişkin varsa, ilişkinizin sorumluluk, gelecek ve güven tarafı bugün daha fazla gündeme gelebilir. Belki verilmesi gereken bir söz, belki ortak bir gelecek planı, belki de birlikte üstlendiğiniz maddi veya manevi bir yük konuşulmayı bekliyor. Sen zaten bu tür ciddi konuları ele almaktan kaçmazsın ama bugün partnerine karşı fazla katı ve kuralcı olmamaya dikkat etmelisin; sevgi bir görev listesi değildir.

Bekarsan, yoğun iş tempon ve sorumlulukların aşka pek yer bırakmıyor gibi durabilir. Kendine sürekli “Şimdi sırası değil” diyorsan bu ertelemenin alışkanlığa dönüşmesine izin vermemelisin. Bugün takviminde kendin ve duyguların için de küçük bir alan açmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…