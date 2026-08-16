Sevgili Oğlak, bugün romantizm biraz sisli. Mars ile Neptün arasındaki sert açı, senin aşk ve keyif alanını etkiliyor. Bu nedenle beklediğin ilgiyi göremediğin hissine kapılabilirsin. İlişkin varsa, partnerinden bir şey bekleyip söylemediğin için alınma ihtimalin var. Sen genellikle beklentini dile getirmez, sonra da karşılık gelmeyince içine atarsın. Bugün bu döngüyü kırıp ne istediğini açıkça söylemelisin.

Bekarsan, birine dair kurduğun senaryo gerçeği yansıtmıyor olabilir. Kafanda büyüttüğün bir yakınlık, karşı tarafta aynı ağırlıkta olmayabilir. Bugün hayal kurmayı biraz azaltıp gerçeğe bakmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…