Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak Doğruladı: Süper Lig'de Alex de Souza Sesleri Yükseliyor

Fenerbahçe forması altında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Alex de Souza, Gençlerbirliği'nin gündemine menajerler üzerinden girdi. Başkan Arda Çakmak, konuyu Odatv'ye şöyle anlattı: 'Çeşitli hocalar öneriliyor. Alex de bunlardan bir tanesi. Şu anda teknik ekibimiz ve genel menajerimiz bize uygun olup olmadığını, oyun sistemini ve oyuncularımızla uyumunu inceliyor.'

Çakmak'a göre Brezilyalı teknik adam, listedeki diğer isimlerin önünde de değil. Yönetimin yeni teknik direktör kararını hafta başına kadar netleştirmesi bekleniyor.