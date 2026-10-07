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Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak Doğruladı: Süper Lig'de Alex de Souza Sesleri Yükseliyor

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak Doğruladı: Süper Lig'de Alex de Souza Sesleri Yükseliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.10.2026 - 09:22
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Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın adı adaylar arasında geçti. Kulüp Başkanı Arda Çakmak, Odatv'ye yaptığı açıklamada Brezilyalı ismin menajerler aracılığıyla kendilerine önerildiğini doğruladı; ancak Alex'in diğer adaylara göre bir adım önde olmadığını da vurguladı.

Kaynak: Odatv

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Başkan Çakmak, Alex'in listede olduğunu doğruladı: "Çeşitli hocalar öneriliyor, Alex de bunlardan bir tanesi."

Başkan Çakmak, Alex'in listede olduğunu doğruladı: "Çeşitli hocalar öneriliyor, Alex de bunlardan bir tanesi."

Fenerbahçe forması altında Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri haline gelen Alex de Souza, Gençlerbirliği'nin gündemine menajerler üzerinden girdi. Başkan Arda Çakmak, konuyu Odatv'ye şöyle anlattı: 'Çeşitli hocalar öneriliyor. Alex de bunlardan bir tanesi. Şu anda teknik ekibimiz ve genel menajerimiz bize uygun olup olmadığını, oyun sistemini ve oyuncularımızla uyumunu inceliyor.'

Çakmak'a göre Brezilyalı teknik adam, listedeki diğer isimlerin önünde de değil. Yönetimin yeni teknik direktör kararını hafta başına kadar netleştirmesi bekleniyor.

Listede Alex'in yanı sıra Bülent Uygun'un adı da geçiyor.

Listede Alex'in yanı sıra Bülent Uygun'un adı da geçiyor.

Alex'le birlikte gündeme gelen diğer isim, 2024'ten bu yana takım çalıştırmayan Bülent Uygun oldu. Uygun'un son görevi Sivasspor'daki çalışmasıydı. Çakmak ise liste yalnızca bu iki isimden ibaret değil diyor: 'Alman hocalar var, Brezilyalı başka bir hoca var, Portekizli hocalar var, yerli hocalar var. Görüşüyoruz herkesle. Önemli olan doğru tercih yapmak.'

Başkan, geçen sezon teknik direktör seçiminde acele ettiklerini ve bunun hata olduğunu düşündüğünü de söyledi. Bu kez aynı yola girmeyecekler: 'Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız.'

Alex'in Türkiye'de teknik direktörlük deneyimi de var: Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Alex'in Türkiye'de teknik direktörlük deneyimi de var: Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde Türkiye'de Antalyaspor'u çalıştırmıştı. Brezilya'ya dönünce Operário-PR, Avai ve São Paulo U20 gibi takımlarda görev yaptı. Son olarak Brezilya 2. Lig'de Athletic Club'ün başında bulunuyor. 49 yaşındaki ismin adaylığı konuşulurken henüz kulübüyle yolunu ayırdığına dair bir bilgi yok.

Gençlerbirliği cephesinde ise Metin Diyadin'in ayrılığı hâlâ şaşkınlık yaratıyor. Çakmak, 'Dün antrenmandan geldi, odada çay içtik. Hiçbir şey söylemedi. Yarım saat sonra böyle bir karar aldı. Ben inanamadım' dedi. Kırmızı-siyahlılar ligde ilk 6 maçta 7 puan topladı ve sezon hedefi olarak ilk 10'u koyuyor. Çakmak'ın ifadesiyle: 'Geçen seneki gibi düşme tehlikesi yaşamak istemiyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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