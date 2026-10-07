Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak Doğruladı: Süper Lig'de Alex de Souza Sesleri Yükseliyor
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Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktör arayışına giren Gençlerbirliği'nde, Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'nın adı adaylar arasında geçti. Kulüp Başkanı Arda Çakmak, Odatv'ye yaptığı açıklamada Brezilyalı ismin menajerler aracılığıyla kendilerine önerildiğini doğruladı; ancak Alex'in diğer adaylara göre bir adım önde olmadığını da vurguladı.
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Başkan Çakmak, Alex'in listede olduğunu doğruladı: "Çeşitli hocalar öneriliyor, Alex de bunlardan bir tanesi."
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Listede Alex'in yanı sıra Bülent Uygun'un adı da geçiyor.
Alex'in Türkiye'de teknik direktörlük deneyimi de var: Antalyaspor'u çalıştırmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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