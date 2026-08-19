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Oğlak Burcu right-white
20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kendine şefkat gösterip güzel sınırlar çizme günü. Sabah İlk Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve artık omuzlarında taşımak istemediğin bir yükü bırakmanı istiyor. İlişkin varsa, ilişkinde kabul etmediğin bir davranışı bugün açıkça dile getirmelisin. Sen genellikle katlanır, idare eder, sonra da sessizce uzaklaşırsın. Bu kez uzaklaşmak yerine konuşmayı seçmelisin; çoğu şey dürüstçe konuşulduğunda düzeliyor.

Bekarsan, seni yormaktan başka bir işe yaramayan o belirsiz bekleyişi bugün bitirebilirsin. Aylardır karşılık bulmayan bir beklentiyi artık geride bırakmak sana iyi gelecek. Öğleden sonra Ay en gizli alanına geçtiğinde bu kararı huzurla verebilirsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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