Sevgili Oğlak, bugün kendine şefkat gösterip güzel sınırlar çizme günü. Sabah İlk Dördün arkadaşlık alanında gerçekleşiyor ve artık omuzlarında taşımak istemediğin bir yükü bırakmanı istiyor. İlişkin varsa, ilişkinde kabul etmediğin bir davranışı bugün açıkça dile getirmelisin. Sen genellikle katlanır, idare eder, sonra da sessizce uzaklaşırsın. Bu kez uzaklaşmak yerine konuşmayı seçmelisin; çoğu şey dürüstçe konuşulduğunda düzeliyor.

Bekarsan, seni yormaktan başka bir işe yaramayan o belirsiz bekleyişi bugün bitirebilirsin. Aylardır karşılık bulmayan bir beklentiyi artık geride bırakmak sana iyi gelecek. Öğleden sonra Ay en gizli alanına geçtiğinde bu kararı huzurla verebilirsin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…