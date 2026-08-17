Sevgili Oğlak, bugün Ay arkadaşlık alanına geçiyor ve aşkı kalabalığın içine taşıyor. İlişkin varsa, dün yaşadığın kırgınlığın ardından bugün birlikte sosyalleşmek ikinize de iyi gelecek. Baş başa konuşmak yerine arkadaşlarınızla geçireceğiniz bir zaman aranızdaki ağırlığı hafifletiyor. Bazen ilişkiler sorunu masaya yatırarak değil, birlikte gülerek onarılıyor.

Bekarsan, bir buluşmada tanışacağın biri ilgini çekebilir. Ayrıca Ay Düğümleri’nin Kova’ya yerleşmesiyle önümüzdeki dönemde kimlerle vakit geçirdiğin senin için daha da önemli hale geliyor. Bugün gelen daveti geri çevirmemelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…