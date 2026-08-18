Sevgili Oğlak, bugün dengeyi kurma sırası sende. Ay arkadaşlık alanında ilerliyor ve dün sosyalleşmeyle geçen bir günün ardından bugün baş başa vakit geçirmelisin. İlişkin varsa, kalabalıkta iyi vakit geçirdiniz ama partnerinin seninle yalnız kalmaya da ihtiyacı var. Bugün sadece ikinize ait bir zaman ayırmalısın; bu denge ilişkini besliyor.

Bekarsan, dün tanıştığın kişiyle iletişim bugün devam edebilir. Sen genellikle karşı tarafın adım atmasını beklersin, oysa bu kez bekleyerek bir şey kaybetme riskin var. Küçük bir mesajla ilgini göstermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…