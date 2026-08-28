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Oğlak Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, öğrenmek istediğin bir konu ile günlük işlerin birbirine karışabilir. Güneş-Uranüs karesi ufuk alanınla iş rutinini karşı karşıya getiriyor; gelecekle ilgili plan yaparken elindeki görevler dikkatini sürekli bölebilir. İkisine birden yetişmeye çalışmak yerine o an hangisinin daha önemli olduğuna karar vermen işini kolaylaştırır.

Maddi konularda gündelik giderlerinde plan dışı bir değişiklik olabilir. Bütçende küçük bir hareket alanı bırakman daha rahat hissettirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, gündelik hayatınızdaki bir düzen bir anda değişebilir; buna uyum sağlamak ilişkinizin havasını da değiştirebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, rutininin içinde planlamadığın bir karşılaşma yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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