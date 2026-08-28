Sevgili Oğlak, öğrenmek istediğin bir konu ile günlük işlerin birbirine karışabilir. Güneş-Uranüs karesi ufuk alanınla iş rutinini karşı karşıya getiriyor; gelecekle ilgili plan yaparken elindeki görevler dikkatini sürekli bölebilir. İkisine birden yetişmeye çalışmak yerine o an hangisinin daha önemli olduğuna karar vermen işini kolaylaştırır.

Maddi konularda gündelik giderlerinde plan dışı bir değişiklik olabilir. Bütçende küçük bir hareket alanı bırakman daha rahat hissettirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, gündelik hayatınızdaki bir düzen bir anda değişebilir; buna uyum sağlamak ilişkinizin havasını da değiştirebilir. Bekar bir Oğlak burcu isen, rutininin içinde planlamadığın bir karşılaşma yaşanabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…