Sevgili Oğlak, gündelik düzeninizde bir değişiklik yaşanabilir. Güneş-Uranüs karesi iş rutininle geleceğe dair planlarını karşı karşıya getiriyor. İlişkin varsa, birlikte kurduğunuz düzenin bir parçası aksayabilir; program değişebilir ya da alışkanlığa dönüşen bir plan iptal olabilir. Buna direnmek yerine yeni şartlara uyum sağlamak ilişkinizin havasını da değiştirebilir.

Bekarsan, rutininin içinde planlamadığın bir karşılaşma yaşanabilir. Her gün gittiğin bir yer bu kez sana başka bir sürpriz çıkarabilir. Bazen değişiklik için yeni bir yere gitmek gerekmiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…