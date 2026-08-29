Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanına geçiyor ve seni kendi alanına çekiyor. Son iki günün yoğunluğundan sonra bugün evde dinlenmek sana iyi geliyor. İş hayatında tempoyu düşürmen normal; bugün dinlendiğinde yarın çok daha güçlü başlıyorsun. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni yöneticini devreye soktuğu için önemli bir gün seni bekliyor.

Maddi konularda evle ilgili bir konu bugün gündeminde. Planlı davranmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana huzur veren biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…