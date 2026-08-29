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Oğlak Burcu right-white
30 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 30 Ağustos Pazar gününüz nasıl geçecek? 30 Ağustos Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanına geçiyor ve seni kendi alanına çekiyor. Son iki günün yoğunluğundan sonra bugün evde dinlenmek sana iyi geliyor. İş hayatında tempoyu düşürmen normal; bugün dinlendiğinde yarın çok daha güçlü başlıyorsun. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni yöneticini devreye soktuğu için önemli bir gün seni bekliyor.

Maddi konularda evle ilgili bir konu bugün gündeminde. Planlı davranmalısın.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerinle evde geçireceğiniz sakin bir gün ikinize de iyi geliyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, sana huzur veren biri bugün ilgini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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