Sevgili Oğlak, Ay bugün ev ve aile alanına geçiyor ve daha sakin bir gün geçirmek isteyebilirsin. İlişkin varsa, partnerinle evde geçireceğiniz huzurlu bir gün ikinize de iyi geliyor. Son iki gün yoğun geçtiyse hiçbir şey yapmadan yan yana olmak bile yeterli. Yoğun bir dışarı programı yerine daha sakin bir plan size daha iyi gelebilir.

Bekarsan, son günlerde başlayan bir iletişim sana düşündüğünden daha rahat hissettirebilir. Karşındaki kişinin yanında sürekli ne söyleyeceğini düşünmek zorunda kalmıyorsan bunu küçümseme; huzur veren bir iletişim de güçlü bir çekim yaratabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…