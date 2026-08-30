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Oğlak Burcu right-white
31 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 31 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 31 Ağustos Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yöneticin Satürn bugün ev ve aile alanından Jüpiter ile üçgen kuruyor; Jüpiter ise ortak kaynaklar alanından destek veriyor. Ev, aile düzeni, taşınma ya da birlikte kullanılan maddi kaynaklarla ilgili uzun süredir konuşulan bir mesele artık daha uygulanabilir hale gelebilir. İş hayatında vereceğin önemli bir kararın etkisi kısa süreli olmayabilir; bu nedenle yalnızca bugünü değil önündeki birkaç ayı da düşünmelisin. Sana güven veren seçenek, çoğu zaman en gösterişli olandan daha işlevsel çıkabilir.

Maddi konularda kredi, borç, ortak ödeme ya da aile bütçesiyle ilgili bir konu düzene girebilir. Toplam yükü ve ödeme tarihlerini açık biçimde görmek karar vermeni kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, birlikte kuracağınız somut bir plan ilişkinize kalıcılık kazandırıyor. Bekar bir Oğlak burcu isen, ne istediğini bilen ve hayatında belirli bir düzen kurmuş biri sana daha çekici gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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