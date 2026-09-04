Sevgili Oğlak, gün içinde işler, koşturmaca ve bitirmen gereken görevler ilişkine ayırdığın zamanı azaltabilir. Ay Yengeç’e geçtiğinde ise dikkatin doğrudan ikili ilişkilerine kayabilir. İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerin sana bir şey anlatmaya çalışmış ama sen işten fırsat bulamamış olabilirsin. Eve geçtiğinde telefonu bir süre uzağa koyup bu kez onu dinle. Her anlattığı şeye çözüm bulmak zorunda değilsin; bazen insan sadece karşısındakinin onu dinlemesini istiyor.

Bekar bir Oğlak burcu isen, senden hoşlandığını belli eden biri varsa bunu görmezden gelmek bugün pek kolay olmayabilir. Sen de onu merak ediyorsan gereğinden fazla mesafeli davranma. Konuşmaya devam etmen bile yeter; her şeyi hemen belli etmek zorunda değilsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…