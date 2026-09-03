Sevgili Oğlak, bugün ilişkinizde küçük ama sürekli tekrar eden bir mesele konuşulabilir. İlişkin varsa, ev işleri, randevular ya da yapılacak alışverişler sürekli birinizin üzerinde kalıyorsa görevleri bölüşmek tartışmayı bitirebilir. Kimin ne yapacağını baştan konuşmanız yeterli.

Bekarsan, sık karşılaştığın biriyle sohbetiniz giderek uzayabilir. Her görüşmede konuşacak yeni bir şey buluyorsanız tanışıklığın nereye gittiğini acele etmeden görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…