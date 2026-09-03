Sevgili Oğlak, Son Dördün günlük işlerinin gereğinden fazla arttığını gösterebilir. E-postalar, toplantılar ve küçük görevler bütün gününü dolduruyorsa hangisinin acil olduğunu belirleyip sıraya koymalısın. Başkasının yapabileceği bir işi devretmek sana asıl sorumlulukların için zaman bırakabilir.

Maddi konularda kullanmadığın bir dijital üyelik, sık verdiğin yemek siparişleri ya da fark etmeden tekrarladığın küçük alışverişler dikkatini çekebilir. Bunlardan birini azaltmak bile aylık harcamanı aşağı çekebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, ev işleri ya da ortak sorumluluklar sürekli aynı kişinin üzerinde kalıyorsa görevleri yeniden bölüşebilirsiniz. Bekar bir Oğlak burcu isen, sık gördüğün biriyle sohbetiniz son günlerde uzuyorsa iletişimin nasıl ilerlediğini biraz daha izleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…