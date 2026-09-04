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Oğlak Burcu right-white
5 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Eylül Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, masaya oturduğunda önünde küçük küçük bir sürü iş bulabilirsin. Biri arar, diğeri mesaj atar, tam bir şeye başlarken başka bir görev gelir… Böyle giderse bütün gün çalışıp hiçbir şey bitirmemiş gibi hissedebilirsin. O yüzden kendine üç önemli iş seç ve önce onları hallet. Ay Yengeç’e geçince gözün işten uzaklaşıp hayatındaki insanlara dönebilir. Seni görmek isteyen biri varsa bu kez “başka zaman” demeden önce düşün; belki o görüşmeye senin de ihtiyacın vardır.

Maddi konularda market ya da ev alışverişine çıkacaksan liste yapmak bugün işini kolaylaştırabilir. Yorgunken raflarda dolaşınca insanın gözüne her şey gerekli görünüyor. Eve dönünce “bunu niye aldım?” dememek için listeye sadık kal.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcu isen, partnerin gün içinde sana bir şey anlatmaya çalışmış ama sen işten fırsat bulamamış olabilirsin. Eve geçtiğinde telefonu bir süre uzağa koy ve bu kez onu dinle. Bekar bir Oğlak burcu isen, senden hoşlandığını belli eden biri varsa fazla mesafeli davranıp karşı tarafı şaşırtma. Sen de onu merak ediyorsan konuşmaya devam et. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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