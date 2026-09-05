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Oğlak Burcu right-white
6 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? 6 Eylül Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, karşındaki insanların senden ne beklediğine normalden fazla kafa yorabilirsin. Ay karşıt burcun Yengeç’te ilerlerken sevgilin, yakın arkadaşın ya da birlikte iş yaptığın biri kendi isteğinde ısrar edebilir. Sırf tartışma çıkmasın diye “tamam” deme; sen başka türlü düşünüyorsan söyle. Orta yolu bulmanın en kolay yolu, ikinizin de ne istediğini açıkça bilmek.

Biriyle birlikte vereceğiniz maddi bir karar olabilir. Ortak alınacak pahalı bir eşya ya da ikinizin kullanacağı bir şey için bütçe belirlerken bütün hesabı sen yapma; karşındaki ne kadar ayırabiliyor, onu da sor. İkinizin kullanacağı bir şeyin parasını da tek kişinin vermesi gerekmez.

Peki ya aşk? Sevgilin varsa senden biraz daha fazla ilgi ya da zaman istediğini anlayabilirsin. Yapacak işlerin varsa hepsini bırakmana gerek yok; ne zaman müsait olacağını söyle ve o zamanı gerçekten ona ayır. Bekarsan sana ilgisini saklamayan biriyle karşılaşabilirsin. Sen de merak ediyorsan gereğinden fazla mesafeli durma; konuşmaya devam etmen bile karşındakinin ne düşündüğünü anlamasına yeter. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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