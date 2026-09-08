Sevgili Oğlak, Ay’ın Başak’a geçişi bugün bildiğin yöntemlerin dışına çıkmanı sağlayabilir. Bir konuda araştırma yapman, uzman birinden görüş alman ya da işinin teknik tarafıyla ilgili yeni bir bilgi öğrenmen gerekebilir. Merkür-Plüton uyumu, yüzeysel bir cevaptan ziyade doğru kaynağa ulaşmanı kolaylaştırabilir.

Maddi konularda bir başvuru ya da resmi işlem nedeniyle ödeme yapman gerekebilir. Sertifika, kayıt, tercüme veya benzeri bir işlem için ücret ödeyeceksen ek hizmetlerin gerçekten zorunlu olup olmadığını sormak toplam maliyeti düşürebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa partnerinle geleceğe dair farklı bir fikir üzerinde konuşabilirsiniz; hemen karar vermek ve üzüntü yaşamak yerine seçenekleri araştırmak, detayları konuşmak ikinizi de rahatlatabilir. Bekarsan senden farklı bir alanda çalışan ve sana yeni şeyler anlatan biri zekasıyla olarak ilgini çekebilir. Başta farklı olduğunuzu düşünebilirsin ama bir şans vermekten de zarar gelmeyecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…