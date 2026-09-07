Sevgili Oğlak, Merkür-Plüton uyumu bugün işte karmaşık görünen bir meselenin asıl nedenini bulmana yardımcı olabilir. Rakamların tutmadığı bir rapor, yanlış ilerleyen bir süreç ya da sistemde sürekli tekrarlanan bir hata varsa biraz derine indiğinde sorunun düşündüğünden farklı bir yerde olduğunu görebilirsin. Çözümü bulduğunda bunu yalnızca düzeltmekle kalmayıp süreci kalıcı biçimde değiştirebilirsin.

Maddi konularda kredi ve taksit yerine bir sözleşme ya da hizmet bedeli gündeme gelebilir. Taahhüt süresi dolan internet, sigorta, özel hizmet ya da üyelik için yeni fiyat sunulursa otomatik yenilemeyi kabul etmeden önce alternatif tekliflere bak.

Aşk hayatında ilişkin varsa konuşmaktan kaçındığınız bir mesele bugün yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu kez tartışmak yerine sorunun pratik tarafına odaklanmanız mümkün; neyin değişmesi gerektiğini netleştirmek ikinizi de rahatlatabilir. Bekarsan seni ilk anda romantik olarak etkilemeyen biriyle yapacağın güçlü bir sohbet fikrini değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…