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Oğlak Burcu right-white
10 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 10 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 10 Eylül Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında konuşulması gereken bir konu sonunda masaya gelebilir. Sen bir işi üstlendiğinde sorumluluğunu sonuna kadar götürmeyi seversin ama bu bazen başkalarının görevlerini de üzerine almana neden olabiliyor. Merkür’ün Terazi’ye geçişiyle görev dağılımı, çalışma saatleri ya da senden beklenenler hakkında konuşabilirsin. “Ben hallederim” demeden önce gerçekten senin işin olup olmadığına bak.

Maddi tarafta işle bağlantılı bir gelişme olabilir. Yeni bir görev sana ek kazanç sağlayacaksa ayrıntıları baştan sor; ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği ve ödemenin nasıl yapılacağı belli olsun. Sonradan konuşuruz denilen para işleri bazen gereksiz yere uzayabiliyor.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün işlerini bir kenara bırakıp karşındaki kişiye zaman ayırman gerekebilir. Sen yapılacaklar dururken rahat etmekte zorlanabilirsin ama her şey bittikten sonra hayat başlayacak diye bir kural yok. Birkaç işi yarına bırak, telefonu da biraz uzağa koy ve birlikte olduğunuz zamanın tadını çıkar. Hayatında biri yoksa arkadaş çevrenden biriyle sohbetin tahmininden uzun sürebilir. Hemen bir anlam yükleme; güzel sohbetse güzel sohbettir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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