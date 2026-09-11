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Oğlak Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Başak Yeni Ayı eğitim, seyahat ve yeni deneyimler konusunda seni harekete geçirirken bugün bir süredir baktığın kursun, sınavın ya da başvurunun ayrıntılarını öğrenebilirsin. Kayıt tarihi yaklaşıyorsa yalnızca programı incelemekle kalma; gerekli belgeyi indirip ilk işi tamamla. Her aşamayı aynı gün çözmen gerekmiyor. Başlamak için senden istenen ilk şeyi yapmak yeterli.

Para tarafında bu plan için düşündüğünden fazla yan gider çıkabilir. Kurs ücretine kitap, seyahate bagaj, başvuruya belge masrafı ekleniyorsa hepsini ayrı ayrı hesapla. Toplamı gördükten sonra tarih değiştirmek gerekiyorsa bunu baştan yapmak daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkin varsa gelecekte yapmak istediğin bir planı karşındakiyle paylaşabilirsin ama bunu verdiğin bir kararmış gibi anlatma. Onun da hayatını etkileyecek bir şeyse fikrini sormak konuşmanın yanlış anlaşılmasını engelleyebilir. Bekarsan farklı bir şehirde yaşayan biriyle iletişimin varsa bugün verilen büyük sözlere fazla kapılma; Merkür-Neptün karşıtlığı güzel konuşmalara elverişli ama o sözlerin arkasından ne geldiği daha önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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