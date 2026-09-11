Sevgili Oğlak, Başak Yeni Ayı eğitim, seyahat ve yeni deneyimler konusunda seni harekete geçirirken bugün bir süredir baktığın kursun, sınavın ya da başvurunun ayrıntılarını öğrenebilirsin. Kayıt tarihi yaklaşıyorsa yalnızca programı incelemekle kalma; gerekli belgeyi indirip ilk işi tamamla. Her aşamayı aynı gün çözmen gerekmiyor. Başlamak için senden istenen ilk şeyi yapmak yeterli.

Para tarafında bu plan için düşündüğünden fazla yan gider çıkabilir. Kurs ücretine kitap, seyahate bagaj, başvuruya belge masrafı ekleniyorsa hepsini ayrı ayrı hesapla. Toplamı gördükten sonra tarih değiştirmek gerekiyorsa bunu baştan yapmak daha kolay.

Peki ya aşk? İlişkin varsa gelecekte yapmak istediğin bir planı karşındakiyle paylaşabilirsin ama bunu verdiğin bir kararmış gibi anlatma. Onun da hayatını etkileyecek bir şeyse fikrini sormak konuşmanın yanlış anlaşılmasını engelleyebilir. Bekarsan farklı bir şehirde yaşayan biriyle iletişimin varsa bugün verilen büyük sözlere fazla kapılma; Merkür-Neptün karşıtlığı güzel konuşmalara elverişli ama o sözlerin arkasından ne geldiği daha önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…