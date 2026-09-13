Sevgili Oğlak, Güneş-Mars uyumu bugün bir hedefe ulaşmak için attığın adımların karşılığını almanı sağlıyor, pazartesi motivasyonun yüksek.

Maddi konularda ortak bir hedef için ayırdığın bir bütçeyi bugün gözden geçirmen doğru olur. Bir arkadaşından gelecek pratik bir öneri işine yarayabilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Oğlak burcuysan, Ay-Venüs kavuşması ortak bir hedef üzerine bugün güzel bir konuşma yapmanızı sağlıyor. Bekar bir Oğlak burcuysan, arkadaş çevrenden biri sana beklediğinden farklı bir gözle bakıyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…