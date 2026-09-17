Sevgili Oğlak, bugün yöneticiniz Satürn'ün Merkür'e karşıt açı yapması sizin için ciddi bir gündür; otorite konumundaki biriyle önemli bir karar almanız gerekebilir. Bu ağır hava aslında sizin doğal alanınız, bugün kararlılığınız takdir görecek.

Disiplininiz bugün tam da ihtiyaç duyulan şey; uzun vadeli bir plan bugün netlik kazanabilir. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir yatırım kararını vermeniz için size gereken son itkiyi verecek.

Geleceğe dair ciddi bir konuşma yapmak bugün size doğal gelse de, karşınızdakinin bu ağırlığa hazır olup olmadığını gözetmelisiniz. Ciddiyetiniz, tanıştığınız kişide beklediğinizden fazla ilgi uyandırabilir; yüzeysel bir flörtten sıkılan biri, bekar Oğlakların bu ağırbaşlı tavrını tam da aradığı şey olarak görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…