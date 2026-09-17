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Oğlak Burcu right-white
18 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 18 Eylül Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün yöneticiniz Satürn'ün Merkür'e karşıt açı yapması sizin için ciddi bir gündür; otorite konumundaki biriyle önemli bir karar almanız gerekebilir. Bu ağır hava aslında sizin doğal alanınız, bugün kararlılığınız takdir görecek.

Disiplininiz bugün tam da ihtiyaç duyulan şey; uzun vadeli bir plan bugün netlik kazanabilir. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir yatırım kararını vermeniz için size gereken son itkiyi verecek.

Geleceğe dair ciddi bir konuşma yapmak bugün size doğal gelse de, karşınızdakinin bu ağırlığa hazır olup olmadığını gözetmelisiniz. Ciddiyetiniz, tanıştığınız kişide beklediğinizden fazla ilgi uyandırabilir; yüzeysel bir flörtten sıkılan biri, bekar Oğlakların bu ağırbaşlı tavrını tam da aradığı şey olarak görebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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