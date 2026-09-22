Sevgili Oğlak, hırslı planlarını bugün biraz yavaşlatıp başkalarının görüşünü dinlemen gerekebilir; sonbahar ekinoksuyla başlayan Terazi dönemi bu sabrı senden istiyor. Bu sabır, bugün seni beklenmedik bir işbirliğine açık hale getirecek.

Maddi olarak bugün disiplinli yapın seni bir adım öne taşıyor; ama bir kararı tek başına değil ortak almak daha sağlıklı olacak. Ortak alınan bu karar, ilerleyen haftalarda sana ekstra bir güven verecek.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Oğlaklar, bugün partnerine karşı biraz daha esnek davranması gerektiğini fark edebilir. Bekar Oğlaklar ise bugün ciddiyetini bir kenara bırakıp daha rahat bir tavırla biriyle tanışabilir. Bu esneklik, ilişkinizde bugüne kadar fark etmediğin bir yakınlık kapısı aralayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…