Sevgili Oğlak, ilişkisi olan Oğlaklar bugün partnerine karşı biraz daha esnek davranması gerektiğini fark edebilir; sonbahar ekinoksuyla başlayan Terazi dönemi bu yumuşamayı senden istiyor. Bu esneklik, partnerinin sana karşı daha açık olmasını da sağlayacak.

Bekar Oğlaklar ise bugün ciddiyetini bir kenara bırakıp daha rahat bir tavırla biriyle tanışabilir; bu hafiflik, alışık olmadığın ama sana iyi gelen bir deneyim olabilir. Kendini fazla ciddiye almadan geçireceğin bu an, bugün beklenmedik bir sempati doğurabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…