Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn bugün kariyer alanındaki Güneş'le karşıt açı yapıyor ve iş hedeflerin ile ev hayatın arasında bir çekişme yaşayabilirsin. Bir yöneticinin talebi ya da bitmek bilmeyen bir görev aile zamanına taşabilir. Öncelikleri belirleyip evdekilere ayırdığın zamanı korumak, uzun vadede iki alanda da daha verimli olmanı sağlar. Ailenden birinin sana ihtiyaç duyduğu bir konuya da kulak ver.

Maddi olarak aile bütçesiyle ya da ev giderleriyle ilgili bir karar gündemde. Büyük bir yatırım yerine mevcut kaynakları düzenlemek daha akıllıca.

Gelelim aşka. Yengeç'teki Ay ilişki alanında azalırken partnerinle aranızdaki eski bir meseleye nokta koyma fırsatı buluyorsun. Yalnızsan uzun zamandır tanıdığın bir dostun sana bakışı değişebilir; bu yakınlaşmaya sabırla yaklaş.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…