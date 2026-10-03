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Oğlak Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 4 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn bugün kariyer alanındaki Güneş'le karşıt açı yapıyor ve iş hedeflerin ile ev hayatın arasında bir çekişme yaşayabilirsin. Bir yöneticinin talebi ya da bitmek bilmeyen bir görev aile zamanına taşabilir. Öncelikleri belirleyip evdekilere ayırdığın zamanı korumak, uzun vadede iki alanda da daha verimli olmanı sağlar. Ailenden birinin sana ihtiyaç duyduğu bir konuya da kulak ver.

Maddi olarak aile bütçesiyle ya da ev giderleriyle ilgili bir karar gündemde. Büyük bir yatırım yerine mevcut kaynakları düzenlemek daha akıllıca.

Gelelim aşka. Yengeç'teki Ay ilişki alanında azalırken partnerinle aranızdaki eski bir meseleye nokta koyma fırsatı buluyorsun. Yalnızsan uzun zamandır tanıdığın bir dostun sana bakışı değişebilir; bu yakınlaşmaya sabırla yaklaş.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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