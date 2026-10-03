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Oğlak Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yönetici gezegenin Satürn bugün Güneş'le karşıt açı yaptığı için yoğun iş temposu bedenini zorlayabilir. Uzun süre kapalı ortamda kalmak ve gün ışığından uzak durmak enerjini düşürür; öğle arasında kısa bir süre de olsa açık havada yürümek hem ruh halini hem de D vitamini seviyeni destekler. Bilgisayar ekranının göz hizasında olmasına ve sırtının sandalyeye tam yaslanmasına dikkat etmek duruş bozukluğunu ve sırt ağrısını önler. Kalsiyum açısından zengin susam, badem ve yeşil yapraklı sebzeleri tabağına eklemek kemiklerini güçlendirir. İlişki alanındaki azalan Ay sevdiğin biriyle sakin bir akşam geçirmenin sinirlerini yatıştıracağını gösteriyor. Uzun toplantılarda bacak bacak üstüne atmak kan dolaşımını yavaşlatır; ayaklarını yere düz basmaya özen göster. Akşam sıcak bir duş kaslarını gevşetir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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