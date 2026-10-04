Sevgili Oğlak, kariyer alanında açılan kapı bu hafta sana fazladan kazanç getirebilir. Yeni bir pozisyon ya da teklif ihtimali Terazi Yeniayı'yla belirginleşirken Venüs retrosu eski bir yatırımı ya da borç ilişkisini gözden geçirmeni istiyor. Sağlam olmayan bir anlaşmadan çekilmek bu hafta kazanç sayılır. Haftanın başında Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı ani bir teklif getirebilir; imza atmadan önce koşulları oku ve kararını hafta sonuna kadar beklet. Zam, prim ya da ek görev konuşacaksan rakamları önceden hazırlamak masada seni daha güçlü kılar.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…