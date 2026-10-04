Sevgili Oğlak, sosyal çevren bu hafta ilişkinde beklenmedik bir rol oynayabilir. Eski bir arkadaş ya da bir gruptaki eski bir tanıdık Venüs retrosu sırasında hayatına geri dönerken ikiniz için zaman ayırmak önem kazanıyor. Terazi Yeniayı iş hayatını canlandırdığı için partnerine yeterince vakit ayıramamak ilişkine sızabilir; haftanın ortasında ona özel küçük bir plan yapmak dengeyi korur. Başkalarının fikirleri yerine ikinizin ihtiyacını dinlemek en sağlam yol.

Bekarsan eski bir dostluk yeni bir duyguya dönüşebilir; bunu fark etmek için gözlerini açık tut. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı seni hızlandırsa da sen yine kendi temponda ilerlemeyi seçeceksin ve bu seni daha sağlam bir noktaya taşıyacak. Arkadaş çevrenin onayını beklemek yerine kalbinin ne dediğine kulak ver.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…