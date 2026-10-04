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Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ekim - 11 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 5 Ekim - 11 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, sosyal çevren bu hafta ilişkinde beklenmedik bir rol oynayabilir. Eski bir arkadaş ya da bir gruptaki eski bir tanıdık Venüs retrosu sırasında hayatına geri dönerken ikiniz için zaman ayırmak önem kazanıyor. Terazi Yeniayı iş hayatını canlandırdığı için partnerine yeterince vakit ayıramamak ilişkine sızabilir; haftanın ortasında ona özel küçük bir plan yapmak dengeyi korur. Başkalarının fikirleri yerine ikinizin ihtiyacını dinlemek en sağlam yol.

Bekarsan eski bir dostluk yeni bir duyguya dönüşebilir; bunu fark etmek için gözlerini açık tut. Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı seni hızlandırsa da sen yine kendi temponda ilerlemeyi seçeceksin ve bu seni daha sağlam bir noktaya taşıyacak. Arkadaş çevrenin onayını beklemek yerine kalbinin ne dediğine kulak ver.

Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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