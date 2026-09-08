Sevgili Oğlak, ilişkide duygunun yanında sağlam bir gelecek de görmek istiyorsun. Partnerinle ortak bir plan hakkında konuşurken Ay’ın Başak’a geçişi daha gerçekçi düşünmeni sağlayabilir. “Bunu nasıl yapacağız?” sorusu bugün romantizmi bozmak yerine planınızı güçlendirebilir.

Bekarsan bilgili ve ne söylediğini bilen biri ilgini çekebilir. Kolay etkilenmiyorsun ama birinin kendi alanındaki yetkinliği sende önce saygı, ardından merak uyandırabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…